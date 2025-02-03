«Это преступление!»: В авиаотрасли объяснили перенос выпуска российских самолетов

В России была допущена стратегическая ошибка, когда было принято решение не выпускать свои самолеты, а лишь закупать Boeing и Airbus, заявил президент агентства «Безопасность полетов», полковник запаса, Академик Академии Транспорта, Начальник Главного управления воздушным движением Министерства гражданской авиации СССР Валерий Шелковников в пресс-центре НСН.

«Была допущена стратегическая ошибка в свое время. Я присутствовал на совещании, когда Гайдар спросил, зачем нам эти самолеты, если мы купим Boeing? Потом появились Airbus. Теперь мы понимаем, что это преступление. Великая держава оказалась без собственных самолетов. А что делать? Сейчас у нас переносятся сроки выпусков наших самолетов, так как нет базы, нет такой школы. Без гражданской авиации не будет современной военной авиации. На сегодняшний день лучший самолет, который мы сделали, это противопожарный самолет Бе-200. Но за 20 лет мы сделали 12 самолетов», - рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ускорить создание пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал» и запустить его серийное производство в ближайшее время, напоминает «Радиоточка НСН».

