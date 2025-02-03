«Право голоса»: Россия участвует в расследовании авиакатастрофы над Вашингтоном
Игорь Трунов заявил НСН, что уже консультирует семьи погибших по поводу подачи исков.
Россия будет участвовать в судопроизводстве после расследования аварии над Вашингтоном, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Основная масса пострадавших – это наши фигуристы, да, всего у троих есть паспорта российские, но сути это не меняет. Мы имеем право голоса, мы будем участвовать в этом судопроизводстве. Сегодня мы консультируем одну из семей погибших американских граждан. Общение по поводу исков пока преждевременно, но процесс идет, расследование идет. Есть косвенная вина авиадиспетчера, который следил и за самолетами, и за вертолетами», - отметил он.
В аэропорту Рейгана в Вашингтоне за последние десять лет было выявлено 12 опасных сближений самолетов и вертолетов, заявил ранее президент агентства «Безопасность полетов», полковник запаса, Академик Академии Транспорта, Начальник Главного управления воздушным движением Министерства гражданской авиации СССР Валерий Шелковников в пресс-центре НСН.
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