11.05.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция заслуженной артистки, балерины Анастасии Волочковой, на тему: «Война продолжится. Анастасия Волочкова против Большого театра»

Конфликт Волочковой с администрацией Большого театра начался еще в 2000 году. С тех пор имя артистки стало все реже появляться на афишах и все чаще — в светской хронике. В 2003 году балерину после громкого скандала якобы официально уволили из театра. Руководство Большого заявило о том, что Анастасия находится в плохой физической форме, имеет лишний вес и ей невозможно подобрать партнера. Балерина с этим не согласилась и всё произошедшее назвала травлей врагов и завистников. Прокуратура подтвердила факт нарушения трудовых прав балерины, в связи с чем, инспекция по труду оштрафовала Большой театр. Так же по заявлению Анастасии полиция установила факт фальсификации подписи на заявлениях. Так почему же суд отказал балерине в удовлетворении иска? Подробности узнаете на пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

Заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова;

﻿Адвокат Евгений Корчаго.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

