«Снимали меня без шортиков»: Волочкова заявила, что на ее соседей завели уголовное дело

Заслуженная артистка заявила, что соседи тайно сфотографировали ее на участке возле дома и распространили материалы. 

Заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН рассказала, что соседи тайно фотографировали ее на участке возле дома.

«Следили за мной, что я делаю на своем участке, это фотографии, где меня сняли, как я шортики снимаю под елочкой в курточке своей. Эта фотография облетела весь мир, можно сказать, ее распространили те самые соседи. Как только это произошло, я обратилась в правоохранительные органы, было заведено уголовное дело и идет следствие. Это писание под елочку стало даже достоянием федеральных каналов», - рассказала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН объяснила, почему Большому театру не нужен Николай Цискаридзе.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Уголовное ДелоАнастасия Волочкова
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