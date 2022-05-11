«Снимали меня без шортиков»: Волочкова заявила, что на ее соседей завели уголовное дело

Заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН рассказала, что соседи тайно фотографировали ее на участке возле дома.

«Следили за мной, что я делаю на своем участке, это фотографии, где меня сняли, как я шортики снимаю под елочкой в курточке своей. Эта фотография облетела весь мир, можно сказать, ее распространили те самые соседи. Как только это произошло, я обратилась в правоохранительные органы, было заведено уголовное дело и идет следствие. Это писание под елочку стало даже достоянием федеральных каналов», - рассказала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН объяснила, почему Большому театру не нужен Николай Цискаридзе.

