Волочкова предложила назначить Цискаридзе худруком Большого театра
Артистка балета отметила не только творческие способности Цискаридзе, но и его умение организовывать и обучать.
Николай Цискаридзе может стать достойным руководителем Большого театра, заявила заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН.
«Я считаю, что достойным руководителем Большого театра может быть Николай Цискаридзе. Это по праву великий артист, замечательный педагог. То, что Николай Цискаридзе сделал с балетной академией имени Вагановой - полностью провел реконструкцию, изменил уровень - это его заслуги. В 2003 году моих партнеров заставляли подписывать заявление, что они не хотят со мной танцевать. Единственный, кто не подписал это письмо, был Николай Цискаридзе. Когда Колю убирали из театра, такое письмо заставляли подписывать педагогов. У Николая прекрасное юридическое образование, он грандиозный администратор», - объяснила она.
Ранее Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН объяснила, почему руководству Большого театра не нужен Николай Цискаридзе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- Путин уволил замдиректора ФСИН
- Мосгорсуд не стал ужесточать приговор автору «перформанса с плакатом» на Первом канале
- Херсонская область решила не проводить референдум по вопросу присоединения к РФ
- Песков: Параметры индексации пенсии в России предстоит определить
- В России в апреле рухнули продажи новых автомобилей
- Правительство Украины утвердило документ о переходе российских активов государству
- За первые 4 месяца 2022 года в Москве сократилось число преступлений
- Песков: Переговоры с Украиной продолжаются «вяло»
- Песков заявил, что в России не планируется вводить военное положение
- Лавров: Россия не хочет войны в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru