Волочкова предложила назначить Цискаридзе худруком Большого театра

Николай Цискаридзе может стать достойным руководителем Большого театра, заявила заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН.

«Я считаю, что достойным руководителем Большого театра может быть Николай Цискаридзе. Это по праву великий артист, замечательный педагог. То, что Николай Цискаридзе сделал с балетной академией имени Вагановой - полностью провел реконструкцию, изменил уровень - это его заслуги. В 2003 году моих партнеров заставляли подписывать заявление, что они не хотят со мной танцевать. Единственный, кто не подписал это письмо, был Николай Цискаридзе. Когда Колю убирали из театра, такое письмо заставляли подписывать педагогов. У Николая прекрасное юридическое образование, он грандиозный администратор», - объяснила она.

Ранее Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН объяснила, почему руководству Большого театра не нужен Николай Цискаридзе.

