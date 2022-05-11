Волочкова обвинила Большой театр в краже 5 лет стажа
Артистка балета заявила, что руководство театра подделало ее трудовую книжку.
Заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН рассказала, с чего началось ее «противостояние» с Большим театром.
«Я в России захотела получить заслуженную пенсию, артисты выходят на пенсию в 38 лет, для этого необходимо иметь 15 лет стажа. Меня в Большой театр не пускали с 2003 года. Мне с трудом отдали трудовую книжку, но это был фальсифицированный государственный документ. Там даже серийный номер книжки не соответствует, это просто нарисовали мне документ. Руководство Большого театра украло у меня пять лет моего стажа. Я не могу получить пенсию», - объяснила Волочкова.
Конфликт Анастасии Волочковой с администрацией Большого театра начался еще в 2000 году. В 2003 году балерину после громкого скандала якобы официально уволили из театра. Руководство Большого заявило о том, что Анастасия находится в плохой физической форме, имеет лишний вес и ей невозможно подобрать партнера. Балерина с этим не согласилась и всё произошедшее назвала травлей со стороны врагов и завистников.
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