Волочкова назвала причину не уезжать из России

Заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН объяснила, что не покинет Россию, несмотря на явные притеснения в профессии.

«Было вынесено решение Тверским судом в 2003 году с тем, чтобы меня вернули на рабочее место, но мое рабочее место не в кабинете, а на сцене, меня туда так и не вернули. Спасением моим стала программа «Анастасия Волочкова – детям России», это концертная программа, которая у меня уже была на момент прихода в Большой театр. Я представляла Россию на всех сценах мира, на самых лучших и прославенных, но я остаюсь верным человеком своей стране, потому что меня знают дети здесь – лично и в лицо. Это та причина, по которой я всегда буду здесь», - отметила балерина.

Конфликт Анастасии Волочковой с администрацией Большого театра начался еще в 2000 году. В 2003 году балерину после громкого скандала якобы официально уволили из театра. Руководство Большого заявило о том, что Анастасия находится в плохой физической форме, имеет лишний вес и ей невозможно подобрать партнера. Балерина с этим не согласилась и всё произошедшее назвала травлей со стороны врагов и завистников.

При этом прокуратура подтвердила факт нарушения трудовых прав балерины, в связи с чем, инспекция по труду оштрафовала Большой театр.

