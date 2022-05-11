«Превратили в проституток»: Волочкова рассказала о просьбе балерин защитить их

В Большом театре были нарушения, связанные с деятельностью балерин, заявила заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН.

«Такого беспредела нельзя допускать в государственном театре. Я помню, когда в 2003 году ко мне обращались балерины Большого театра с просьбой их защитить, потому что их превратили в проституток. Когда вывозили Большой театр, устраивая якобы там концерты, стояла администратор у входа и девочек поголовно записывала, говорила, кто пойдет на банкет с продолжением этого банкета с сексом, с постелью, со всеми делами. А когда девушки говорили, что не хотят, им говорили, что это последняя их поездка. Когда ко мне девушки обращались за защитой, я задавала им вопрос, готовы ли они это сказать публично, они говорили, что боятся», - рассказала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН рассказала, с чего началось ее «противостояние» с Большим театром.

