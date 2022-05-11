«Смелые не нужны!» Волочкова объяснила травлю Большим театром Николая Цискаридзе

Заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН объяснила, почему Большому театру не нужен Николай Цискаридзе.

«Одно дело, когда в Большом театре серые мыши, как в балете «Щелкунчик», которыми легче управлять, их никто не знает. Большому театру невыгодно сегодня, чтобы блистали артисты. Конечно, невыгодно, чтобы в Большом театре были такие выскочки, как Волочкова и Цискаридзе, потому что они как выйдут, как правду-матку скажут, разрушится этот карточный домик, основанный на мошенничествах и аферах», - отметила Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН рассказала, с чего началось ее «противостояние» с Большим театром.

