Анастасия Волочкова презентует «Одержимость»

21.11.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция заслуженной артистки России, балерины Анастасии Волочковой, посвященная предстоящему шоу «Одержимость».

25 ноября на сцене концертного зала «Москва» Анастасия Волочкова представит зрителям своё новое захватывающее шоу «Одержимость». Микс танца, театра и визуального искусства раскроет перед зрителями все грани человеческой души и погрузит в загадочную атмосферу, где возможно всё. Шоу создано в сотрудничестве с командой Астралюмен, использующей новейшие технологии и искусственный интеллект. Это шоу создано специально для тех, кто всегда хотел увидеть, как нейросети и искусственный интеллект могут стать частью нашей повседневной жизни.

В ходе пресс-конференции участники приоткроют завесу тайны предстоящего шоу, расскажут о том, какие сюрпризы ожидают зрителей, а также Анастасия сделает сенсационное заявление.

Участники пресс-конференции:

Заслуженная артистка РФ, российская артистка балета Анастасия Волочкова;

Режиссер-постановщик, хореограф Герман Правоторхов;

Солист Большого Театра России Ринат Арифулин.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

