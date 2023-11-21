«Мечтала 20 лет»: Волочкова создала шоу-феерию своей жизни
Балерина Анастасия Волочкова заявила НСН, что ее новое шоу «Одержимость» - мечта всей ее жизни.
Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН, рассказывая о своем новом шоу «Одержимость», заявила, что мечтала о таком перфомансе 20 лет.
«То, что происходит сейчас - воплощение мечты моей жизни, потому что я захотела показать в своем шоу всю феерию моей жизни, те взлеты и падения, разрушения и восстановления, любовь и разочарование, тот бал лицемерия… Все это я вложила в один перфоманс! Это все создавалось очень непросто, я мечтала об этом лет 20», - сказала собеседница НСН.
Накануне Волочкова поделилась с «Радиоточкой НСН» своими воспоминаниями о работе с легендой балета Майей Плисецкой и оценила ее вклад в известный всему миру русский балет.
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