Волочкова назвала стоимость своего нового шоу «Одержимость»

«Отныне все мои выступления столь большого масштаба будут исключительно на коммерческой основе. Затратная часть моего шоу “Одержимость” — больше 30 миллионов рублей. Я не смогу так щедро раздавать всем билеты. Конечно, мы часть билетов распространяем безвозмездно всегда и будем продолжать это делать. Мы бесплатно приглашаем детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей, тех, кто не может купить билеты. Это дорогое шоу, им я дам фору очень многим артистам шоу-бизнеса», — сказала она.

Ранее Волочкова призвала зрителей не покупать билеты на спектакль «Щелкунчик», а слетать за эти деньги на Мальдивы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

