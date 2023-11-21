«Лучше слетать на Мальдивы!»: Волочкова призвала не покупать билеты на «Щелкунчик»
Большой театр сам выкупает у себя билеты, чтобы не платить налоги, и перепродает их зрителям по цене от 100 тысяч рублей, сказала НСН Анастасия Волочкова.
Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН призвала зрителей не покупать билеты на спектакль «Щелкунчик», а слетать за эти деньги на Мальдивы.
«В Большом театре сегодня происходит беспредел. Театр сам выкупает у себя билеты, чтобы налоги не платить, и сам же потом продает их, мучая стоящих в очередях людей. Приходят какие-то воротилы, отпихивают людей и творят все, что хотят. Призываю людей принципиально не покупать билеты, тем более за такие деньги — от 100 тысяч рублей. Лучше на Мальдивы слетать», — сказала она.
Ранее Волочкова заявила, что ее новое шоу называется «Одержимость», потому что каждый из нас чем-то одержим. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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