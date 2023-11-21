«Сарказм Большого театра»: Волочкова рассказала о своих лучших творческих проектах
Для меня было важно ответить на выпады Большого театра в мой адрес именно творческим проектом, сказала НСН Анастасия Волочкова.
Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН рассказала о своих знаковых творческих проектах.
«Я люблю удивлять и всегда вызываю интерес. Из крупнейших проектов я бы назвала шоу “Лестница в небо”, созданный в 2003 году. Это два больших перформанса на сцене Кремлевского дворца съездов. Подоплекой создания шоу было незаконное увольнение меня из Большого театра. В рамках моего перфоманса был показан тот сарказм, который являл собой Большой театр в тот момент по отношению ко мне. Для меня было очень важно ответить на все выпады в мой адрес именно творческим проектом. В нем участвовали 200 человек, пять партнеров из разных театров. Все те коллеги, кому угрожали, избивали в подъездах, запрещали со мной танцевать, были на сцене», — сказала Волочкова.
Балерина также поделилась воспоминаниями о проекте «Анастасия Волочкова собирает друзей».
«Еще один из знаковых проектов - "Анастасия Волочкова собирает друзей". Он также проходил в Кремлевском дворце съездов. В нем участвовали самые лучшие артисты наших шоу-бизнеса и эстрады. Я танцевала те композиции, в рамках которых была своя определенная история», — отметила она.
Ранее Волочкова поделилась воспоминаниями о работе с балериной Майей Плисецкой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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