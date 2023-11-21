«Сыграем на сцене!»: Волочкова пригласила всех на свадьбу 25 ноября

«Я приглашаю вас на свадьбу, сыграем в этот раз на сцене! 25 ноября свадьба Насти Волочковой, я вам честно говорю! Кстати, свадебное платье мне для сцены шьет Светлана Лялина, она же шила мне все мои свадебные платья в жизни», - сказала собеседница НСН.

Рассказывая о своем новом шоу «Одержимость», балерина также заявила, что мечтала о таком перфомансе 20 лет.

