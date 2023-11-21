«Сыграем на сцене!»: Волочкова пригласила всех на свадьбу 25 ноября

Балерина Анастасия Волочкова заявила НСН, что выйдет замуж на сцене.

Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН рассказала, что во время ее нового шоу она выйдет замуж прямо на сцене.

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«Я приглашаю вас на свадьбу, сыграем в этот раз на сцене! 25 ноября свадьба Насти Волочковой, я вам честно говорю! Кстати, свадебное платье мне для сцены шьет Светлана Лялина, она же шила мне все мои свадебные платья в жизни», - сказала собеседница НСН.

Рассказывая о своем новом шоу «Одержимость», балерина также заявила, что мечтала о таком перфомансе 20 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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