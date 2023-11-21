«Я одержима!»: Волочкова раскрыла смысл названия своего шоу

«Оно называется «Одержимость», потому что каждый из нас в этой жизни чем-то одержим. Я одержима творчеством, любовь, добротой, светом, умением оставаться человеком. Моя основная задача в этом шоу – сделать так, чтобы зрители, приходящие в зал, смогли увидеть свою историю», - сказала собеседница НСН.

Накануне Волочкова поделилась с «Радиоточкой НСН» своими воспоминаниями о работе с легендой балета Майей Плисецкой и оценила ее вклад в известный всему миру русский балет.

