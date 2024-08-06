06.08.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академик РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Алкогольная стратегия России: Станут ли россияне меньше пить?»

Минздрав сообщил, что в России упала смертность от алкогольных отравлений. Так, годовое потребление алкоголя на душу населения за десять лет сократилось с 14 до 9 литров. Чиновники уверены, что это результат эффективной национальной антиалкогольной кампании.



Напомним, что правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Власти рассчитывают к 2030 году снизить потребление алкоголя на 12,3% — с 8,9 литра этанола на жителя в год до 7,8 л. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что для уменьшения случаев употребления алкоголя в России необходимо запретить работу алкомаркетов в выходные дни. В то же время Госдума недавно приняла закон, позволяющий ускорить процесс выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и сократить количество документов для их получения.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Как государство контролирует рынок алкоголя сегодня?

Какая статистика употребления алкоголя в России?

Много ли отравлений от алкоголя?

Связана ли алкогольная ситуация в России с эпидемиологической обстановкой?

Есть ли допустимые меры алкоголя безопасные для организма человека?

Существует ли «полезный» алкоголь?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



