Онищенко: Доля потребления водки среди россиян остается высокой

Россия не ушла от «северного» типа потребления алкоголя, для которого характерны тяжелые напитки, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко. 

Доля потребления водки среди россиян остается высокой, при этом в основном алкоголь употребляют граждане в возрасте 35-39 лет, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Есть два типа потребления алкоголя – северный тип, когда потребляется тяжелый алкоголь (40%) и южный тип, когда пьют больше вина – это Франция, Италия… Мы пока от этого типа потребления (северного – ред. НСН) не ушли, доля водки высокая. Если говорить о возрастных группах, то здесь у нас самая высокая группа потребления алкоголя – это 35-39 лет, это плохо. А 18-24 года – 7%. После 39 уже идет понижение, в группе 75-79 лет всего 2% потребляют этот алкоголь», - сказал Онищенко.
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Он также привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым 44% употребляющих алкоголь россиян за месяц выпивают минимум один раз примерно шесть рюмок крепких напитков за один вечер.

«ВОЗ говорит, что 44% употребляющих алкоголь россиян за месяц выпивают минимум один раз примерно шесть рюмок крепких напитков за один вечер. Это тоже культура потребления. Ясно, что у нас застолья, много едят и пьют, чтобы достигнуть нужной степени первичного восприятия алкоголя», - добавил он.

Ранее сообщалось, что злоупотребление пивом приводит к наиболее быстрому развитию алкоголизма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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