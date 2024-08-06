Онищенко: Доля потребления водки среди россиян остается высокой

Он также привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым 44% употребляющих алкоголь россиян за месяц выпивают минимум один раз примерно шесть рюмок крепких напитков за один вечер.

«ВОЗ говорит, что 44% употребляющих алкоголь россиян за месяц выпивают минимум один раз примерно шесть рюмок крепких напитков за один вечер. Это тоже культура потребления. Ясно, что у нас застолья, много едят и пьют, чтобы достигнуть нужной степени первичного восприятия алкоголя», - добавил он.

Ранее сообщалось, что злоупотребление пивом приводит к наиболее быстрому развитию алкоголизма, передает «Радиоточка НСН».

