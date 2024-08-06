Онищенко: Доля потребления водки среди россиян остается высокой
Россия не ушла от «северного» типа потребления алкоголя, для которого характерны тяжелые напитки, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
Доля потребления водки среди россиян остается высокой, при этом в основном алкоголь употребляют граждане в возрасте 35-39 лет, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Есть два типа потребления алкоголя – северный тип, когда потребляется тяжелый алкоголь (40%) и южный тип, когда пьют больше вина – это Франция, Италия… Мы пока от этого типа потребления (северного – ред. НСН) не ушли, доля водки высокая. Если говорить о возрастных группах, то здесь у нас самая высокая группа потребления алкоголя – это 35-39 лет, это плохо. А 18-24 года – 7%. После 39 уже идет понижение, в группе 75-79 лет всего 2% потребляют этот алкоголь», - сказал Онищенко.
Он также привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым 44% употребляющих алкоголь россиян за месяц выпивают минимум один раз примерно шесть рюмок крепких напитков за один вечер.
«ВОЗ говорит, что 44% употребляющих алкоголь россиян за месяц выпивают минимум один раз примерно шесть рюмок крепких напитков за один вечер. Это тоже культура потребления. Ясно, что у нас застолья, много едят и пьют, чтобы достигнуть нужной степени первичного восприятия алкоголя», - добавил он.
Ранее сообщалось, что злоупотребление пивом приводит к наиболее быстрому развитию алкоголизма, передает «Радиоточка НСН».
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