«Будут болеть гепатитом!»: Онищенко призвал Париж к ответу из-за условий Олимпиады
Инкубационный период у всех заболеваний разный, у брюшного тифа он составляет аж до трех недель, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
Спортсмены Олимпиады в Париже, которые участвовали в соревнованиях в реке Сена, с большой вероятностью заболеют гепатитом, брюшным тифом и другими инфекциями, допустил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Не могу не прокомментировать то безобразие, которое творится в Париже на Олимпиаде. Вчера заммэра Парижа сморозил, что, дескать, у спортсмена это (заболевание – ред. НСН) началось на четвертый день, может быть она еще что-то ела или пила? Прежде, чем делать такие заявления и позориться, нужно проконсультироваться со специалистами. У каждого заболевания есть инкубационный период. Я уверен, что спортсмены, которых просто заставили прыгнуть в эти помои, будут болеть… Брюшной тиф – до трех недель (инкубационный период – ред. НСН)… Они уже уедут с этих соревнований, а потом заболеют. У гепатита еще больше инкубационный период. Вы, французы, должны будете ответить. Люди будут болеть и гепатитом, и брюшным тифом, и другими инфекциями», - сказал Онищенко.
Ранее заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан сообщил, что заболевания спортсменов кишечными инфекциями не связаны с качеством воды в Сене. По его словам, об отравлении говорили и те участники Олимпийских игр, которые не плавали в реке. Заммэра добавил, что пробы воды, которые взяли перед соревнованиями пловцов, «были превосходными», передает «Радиоточка НСН».
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