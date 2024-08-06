Онищенко заявил, что 55% россиян до 25 лет не употребляют алкоголь

«Становится больше трезвенников. Всего доля трезвенников среди россиян старше 16 лет увеличилась за последние 20 лет. Так, 20 лет назад было 23,7%, сейчас 38,8%, то есть больше, чем на 15%. Наибольший вклад в рост этой группы внесла молодежь в возрасте до 25 лет. Процент тех, кто не пьет, вырос за этот же период с 25,4% до 55%. То есть, до 25 лет 55% молодежи трезвенники, не просто мало пьющие. Представители молодого поколения не только меньше пьют, но и больше занимаются спортом, разделяют более позитивное настроение относительно своего будущего и в целом жизни. Молодежь, которая употребляет алкоголь, пьет меньше крепкого алкоголя и предпочитает пиво, вина и пьет много коктейлей», - сказал Онищенко.

При этом он отметил, что среди других категорий населения прирост трезвенников значительно меньше.

«Среди других категорий прирост трезвенников скромнее. Среди россиян 26-40 лет эта доля увеличилась за последние 20 лет с 14,6% до 28%. А среди 41-60 лет – с 18% до 30%. Также важное наблюдение – людям нравится безалкогольный рислинг, савиньон, безалкогольное игристое», - добавил врач.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что потребление алкоголя в 2009 году составляло 18 литров на душу населения, к 2022 году этот показатель снизился до 8,62 литра, передает «Радиоточка НСН».

