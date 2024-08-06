Онищенко назвал один из самых пьющих регионов России
Лидерами по продолжительности жизни являются Дагестан, Москва и Ингушетия, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
Средняя продолжительность жизни на Чукотке составляет 66,56 года, что на 13 лет меньше, чем в Дагестане, в этом виновато в том числе и чрезмерное употребление алкоголя, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Лидеры по продолжительности жизни – это Дагестан (79, 87 года), второе место – Москва (79, 38 года) и Ингушетия (79,2 года). А такие регионы как Чукотка - 66,56 года… С Дагестаном аж на 13 лет разница, а живем в одной стране… Там есть в том числе и алкоголь», - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о самых пьющих регионах России.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что потребление алкоголя в 2009 году составляло 18 литров на душу населения, к 2022 году этот показатель снизился до 8,62 литра, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог Ефимова рассказала, как есть шоколад и не поправляться
- Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных
- Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за неделю
- «Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
- СМИ: В жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве произошел взрыв
- Зеленский назвал целью Киева подготовку базы для окончания конфликта
- В России средняя стоимость новых авто снизилась до 3,57 млн рублей
- Президент Азербайджана и Шойгу встретились в Баку
- Волочкова предложила Пугачевой вернуться на родину
- ВСУ попытались прорваться в Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru