Онищенко назвал один из самых пьющих регионов России

Лидерами по продолжительности жизни являются Дагестан, Москва и Ингушетия, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко. 

Средняя продолжительность жизни на Чукотке составляет 66,56 года, что на 13 лет меньше, чем в Дагестане, в этом виновато в том числе и чрезмерное употребление алкоголя, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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«Лидеры по продолжительности жизни – это Дагестан (79, 87 года), второе место – Москва (79, 38 года) и Ингушетия (79,2 года). А такие регионы как Чукотка - 66,56 года… С Дагестаном аж на 13 лет разница, а живем в одной стране… Там есть в том числе и алкоголь», - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о самых пьющих регионах России.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что потребление алкоголя в 2009 году составляло 18 литров на душу населения, к 2022 году этот показатель снизился до 8,62 литра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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