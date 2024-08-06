Онищенко предупредил о росте заболеваемости коронавирусом в середине августа

Штамм коронавируса FLiRT продолжает доминировать в России, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко. 

Заболеваемость коронавирусом вырастет еще больше в середине августа, когда россияне начнут возвращаться с отпусков, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Минздрав разрешил испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса
«Заболеваемость коронавирусом выросла и будет подрастать. В середине августа люди начнут возвращаться в Москву, начнется похолодание, проэпидемичивание и в том числе ковид… Мы говорили, что это станет сезонным заболеванием. Но этот FLiRT продолжает доминировать, это хорошо – он менее вирулентный, контагиозный, поэтому он стал сезонным заболеванием. Профилактируя респираторные инфекции, параллельно профилактируйте ковид. В этом плане я не вижу ничего выходящего за пределы закономерностей, которые существуют в жизни микробов. Берегите старшую группу населения», - сказал Онищенко.

Он также отметил, что пандемия возможна лишь при появлении нового штамма инфекции.

«Пандемия будет тогда, когда будет новый штамм. Как мы уже говорили, надо семь-десять лет. Сейчас у нас идет прогнозируемый, известный штамм «омикрон» и FLiRT. Будут появляться новые, но за этим ведется мониторинг как глобальный, так и национальный», - добавил врач.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией 29 июля-4 августа в России выросла на 28,2%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусГеннадий Онищенко

Горячие новости

Все новости

партнеры