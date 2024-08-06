«Трудно дается»: Потребление алкоголя в РФ снизилось почти в два раза с 2009 года

Он отметил, что плана реализации новой концепции еще нет, хотя его уже должны были представить.

«В декабре прошлого года Минздрав проанализировал всю статистику и мероприятия, которые были приняты, проведены и утвердил через правительство в декабре 2023 года концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Эта концепция была утверждена, было дано поручение в шестимесячный срок разработать проект плана реализации. К сожалению, этого плана пока нет, я уверен, что он в разработке… Он трудно дается, я сам через это проходил, каждую цифру нужно доказать. Нет ни одного ведомства, которые в этом не заинтересованы. Сопротивляется Минпромторг, потому что под ним вся продажа и производство алкогольной продукции… В ход идут все аргументы: рабочие места и прочее. Не будем никого винить, но план у Минздрава должен быть, потому что полгода с момента утверждения прошло», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что злоупотребление пивом приводит к наиболее быстрому развитию алкоголизма, передает «Радиоточка НСН».

