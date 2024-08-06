«Трудно дается»: Потребление алкоголя в РФ снизилось почти в два раза с 2009 года
Плана реализации новой концепции сокращения потребления алкоголя еще нет, хотя его уже должны были представить, отметил в эфире НСН врач Геннадий Онищенко.
Потребление алкоголя в 2009 году составляло 18 литров на душу населения, к 2022 году этот показатель снизился до 8,62 литра, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Новая концепция сокращения потребления алкоголя до 2030 года констатирует, что есть результат. Если было 18 литров, то, по концепции, которая утверждена и является нормативным актом нашего правительства, потребление продукции снизилось до 8,82 литра в 2021 году и до 8,62 литра в 2022 году. То есть, больше чем в два раза снижение, это хороший результат. Работу надо продолжать», - сказал Онищенко.
Он отметил, что плана реализации новой концепции еще нет, хотя его уже должны были представить.
«В декабре прошлого года Минздрав проанализировал всю статистику и мероприятия, которые были приняты, проведены и утвердил через правительство в декабре 2023 года концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Эта концепция была утверждена, было дано поручение в шестимесячный срок разработать проект плана реализации. К сожалению, этого плана пока нет, я уверен, что он в разработке… Он трудно дается, я сам через это проходил, каждую цифру нужно доказать. Нет ни одного ведомства, которые в этом не заинтересованы. Сопротивляется Минпромторг, потому что под ним вся продажа и производство алкогольной продукции… В ход идут все аргументы: рабочие места и прочее. Не будем никого винить, но план у Минздрава должен быть, потому что полгода с момента утверждения прошло», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что злоупотребление пивом приводит к наиболее быстрому развитию алкоголизма, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России средняя стоимость новых авто снизилась до 3,57 млн рублей
- Президент Азербайджана и Шойгу встретились в Баку
- Волочкова предложила Пугачевой вернуться на родину
- ВСУ попытались прорваться в Курскую область
- СМИ: Попкорн в кинотеатрах подорожал на 13% за год
- Над Курской и Белгородской областями сбили 22 дрона ВСУ
- Выдачи льготной ипотеки по итогам июля упали на 67%
- Мэр Курска: На нескольких улицах города упали обломки БПЛА
- Вышел трейлер сериала «Комбинация» с Кологривым и Прилучным
- В селе под Белгородом четыре машины загорелись после атак ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru