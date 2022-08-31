02.09.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Академия современной музыки. Новые имена на российской сцене!»

Пока в светской хронике все обсуждают «сбежавших» звезд, представители российской культуры продолжают предлагать идеи по спасению творческой отрасли и поддержки талантливой молодежи. Например, заслуженная артистка РФ, советская и российская исполнительница Ольга Кормухина и советский, российский рок-музыкант и автор песен Алексей Белов с коллегами «по сцене» презентуют проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о проблемах и задачах современной музыкальной индустрии в части обучения и продвижения творческой молодёжи, а также сообщат о создании национальной школы системного профессионального образования во всех стилях и жанрах современного музыкального искусства, продюсирования, звукозаписи, постпродакшн, самопродюсирования и продвижения на телевидении, в Интернете и в иных СМИ. Присутствующие мастера проекта расскажут о финальном гала-концерте, на котором все желающие смогут услышать композиции его участников.

Участники пресс-конференции:

Лариса Долина, народная Артистка России, Президент Музыкальной Академии Ларисы Долиной, Заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения МГИК;

народная Артистка России, Президент Музыкальной Академии Ларисы Долиной, Заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения МГИК; Аскар Абдразаков , заслуженный артист России, советник по культуре и искусству Главы республики Башкортостан, солист Мариинского театра;

, заслуженный артист России, советник по культуре и искусству Главы республики Башкортостан, солист Мариинского театра; Денис Майданов, заслуженный артист России, депутат Госдумы;

заслуженный артист России, депутат Госдумы; Алексей Белов , советский и российский рок-музыкант, композитор, продюсер;

, советский и российский рок-музыкант, композитор, продюсер; Ольга Кормухина , заслуженная артистка России, певица;

, заслуженная артистка России, певица; Тихон Хренников, композитор, член Союза композиторов Москвы и России, преподаватель Московской Консерватории им.П.И.Чайковского, мастер Академии современной музыки.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



