02.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная новым именам на российской сцене.
02.09.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Академия современной музыки. Новые имена на российской сцене!»
Пока в светской хронике все обсуждают «сбежавших» звезд, представители российской культуры продолжают предлагать идеи по спасению творческой отрасли и поддержки талантливой молодежи. Например, заслуженная артистка РФ, советская и российская исполнительница Ольга Кормухина и советский, российский рок-музыкант и автор песен Алексей Белов с коллегами «по сцене» презентуют проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В ходе пресс-конференции участники расскажут о проблемах и задачах современной музыкальной индустрии в части обучения и продвижения творческой молодёжи, а также сообщат о создании национальной школы системного профессионального образования во всех стилях и жанрах современного музыкального искусства, продюсирования, звукозаписи, постпродакшн, самопродюсирования и продвижения на телевидении, в Интернете и в иных СМИ. Присутствующие мастера проекта расскажут о финальном гала-концерте, на котором все желающие смогут услышать композиции его участников.
Участники пресс-конференции:
- Лариса Долина, народная Артистка России, Президент Музыкальной Академии Ларисы Долиной, Заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения МГИК;
- Аскар Абдразаков, заслуженный артист России, советник по культуре и искусству Главы республики Башкортостан, солист Мариинского театра;
- Денис Майданов, заслуженный артист России, депутат Госдумы;
- Алексей Белов, советский и российский рок-музыкант, композитор, продюсер;
- Ольга Кормухина, заслуженная артистка России, певица;
- Тихон Хренников, композитор, член Союза композиторов Москвы и России, преподаватель Московской Консерватории им.П.И.Чайковского, мастер Академии современной музыки.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8