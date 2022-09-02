«Ниже плинтуса»: Лариса Долина раскритиковала авторские песни исполнителей

В России назрела проблема с авторами песен, потому что то, что приносят – ниже плинтуса, заявила в пресс-центре НСН певица, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения МГИК Лариса Долина.

В пресс-центре НСН презентовали проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот проект откроет новые имена на российской сцене.

«Когда я начинала карьеру, то проблем с репертуаром не было. Сегодня ситуация резко поменялась. Мы испытываем голод. Я за 7 лет заведывания кафедрой не слышала ни одной приличной авторской песни. Кто-то в подворотне написал, а студент считает, что имеет право показать этот материал экзаменационной комиссии. Если мы не сдвинем ситуацию, то дальше будет еще хуже. Качественный авторский материал важен, чтобы студенты учились заново, а не перепевали чужие песни. Но мы вынуждены к этому прибегать, потому что нет своих авторов, а то, что они приносят – ниже плинтуса», - сказала Долина.

Ранее Ольга Кормухина в эфире НСН заявила, что на российской сцене есть проблемы с репертуаром.

