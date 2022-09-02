Композитор Хренников указал на незнание музыкальной базы молодыми артистами

Молодежь нужно учить построению произведений, конечно, есть самородки, которые делают все изумительно, но таких мало, заявил в пресс-центре НСН член Союза композиторов Москвы и России, мастер Академии современной музыки Тихон Хренников.

В пресс-центре НСН презентовали проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот проект откроет новые имена на российской сцене.

«Со студентами я занимаюсь больше по форме музыкальной композиции, построением произведений – песен, саундтреков. Это базовые знания, от которых нужно отталкиваться и искать свое. У нас много талантливой молодежи, которая пытается что-то написать, но не знает базы. Есть, конечно, такие самородки, которые по форме все делают изумительно, но многим нужно дать знания, чтобы подтолкнуть к результату», - сказал Хренников.

Ранее депутат Госдумы и певец Денис Майданов в эфире НСН заявил, что российская культура должна вернуться к своим корням.

