Композитор Хренников указал на незнание музыкальной базы молодыми артистами
В России много талантливой молодежи, но они не знают музыкальной базы, сказал НСН преподаватель Московской Консерватории им. П.И.Чайковского Тихон Хренников.
Молодежь нужно учить построению произведений, конечно, есть самородки, которые делают все изумительно, но таких мало, заявил в пресс-центре НСН член Союза композиторов Москвы и России, мастер Академии современной музыки Тихон Хренников.
В пресс-центре НСН презентовали проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот проект откроет новые имена на российской сцене.
«Со студентами я занимаюсь больше по форме музыкальной композиции, построением произведений – песен, саундтреков. Это базовые знания, от которых нужно отталкиваться и искать свое. У нас много талантливой молодежи, которая пытается что-то написать, но не знает базы. Есть, конечно, такие самородки, которые по форме все делают изумительно, но многим нужно дать знания, чтобы подтолкнуть к результату», - сказал Хренников.
Ранее депутат Госдумы и певец Денис Майданов в эфире НСН заявил, что российская культура должна вернуться к своим корням.
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