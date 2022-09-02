Майданов поднимет в Госдуме вопрос о возвращении системы распределения артистов
Студенты должны учиться в лучших заведениях, но возвращаться в регионы, чтобы растить новые кадры, сказал НСН парламентарий Денис Майданов.
Систему распределения артистов после выпуска из учебных заведений надо вернуть – обсудим этот вопрос в Госдуме, заявил в пресс-центре НСН депутат Госдумы, певец Денис Майданов.
В пресс-центре НСН презентовали проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот проект откроет новые имена на российской сцене.
«Кадровый вопрос присутствует не только в творчестве. Обязательно все лучшее из Советского Союза надо возвращать – распределение после выпуска. Предлагаю собрать при Госдуме круглый стол, на котором мы поднимем вопросы о возможности запуска механизма распределения выпускников творческих учебных заведений, обратимся в министерство культуры. Будущие кадры должны учиться в лучших заведениях, чтобы возвращаться в регионы и там растить новые кадры. Но и в регионах нужно создавать для этого условия, чтобы они не рвались в Москву, а получали у себя хорошие деньги», - сказал Майданов.
Ранее певица Лариса Долина в эфире НСН раскритиковала авторские песни певцов, а их качество охарактеризовала «ниже плинтуса».
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