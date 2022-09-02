Кормухина заявила о недостатке репертуара на российской сцене

На российской сцене одна беда – не хватает разножанрового репертуара, заявила в пресс-центре НСН заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Ранее в пресс-центре НСН презентовали проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот проект откроет новые имена на российской сцене.

«Создали академию для того, чтобы появилось как можно больше пишущих людей. Хорошо поющих – очень много, и музыкантов-инструменталистов хороших много. У нас одна беда – недостаток разножанрового репертуара. Мы даем людям, которые сами сочиняют, площадку. То есть полный процесс – начиная от создания композиций до продвижения», - сказала Кормухина.

Ранее глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в пресс-центре НСН заявил, что необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний.

