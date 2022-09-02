Кормухина: Воспитанники академии современной музыки уже звучат на «НАШЕм радио»
Двух выпускников академии современной музыки уже можно услышать на «НАШЕм радио», сказала певица Ольга Кормухина.
На «НАШЕм радио» уже можно услышать песни наших выпускников, заявила в пресс-центре НСН заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
В пресс-центре НСН презентовали проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот проект откроет новые имена на российской сцене.
«В академии обучаются ребята, которые уже закончили или заканчивают средние и высшие творческие учебные заведения. Самое главное, что мы даем площадку, чтобы их услышали. Могу похвастаться, что два человека стоят, заводим еще одного, в ротации на «НАШЕм радио». Скоро поедут на большие фестивали и уже у них есть концерты», - сказала Кормухина.
Ранее Ольга Кормухина в эфире НСН заявила, что на российской сцене есть проблемы с репертуаром.
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