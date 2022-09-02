Денис Майданов: Российская культура должна вернуться к своим корням

В пресс-центре НСН презентовали проект «Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной», созданный при Институте современного искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Этот проект откроет новые имена на российской сцене.

«В нынешнее время, когда идут геополитический, исторический разломы, очень важен возврат к самим себе, а в культуре – прежде всего. Создание академии современной музыки – большой и важный труд по возвращению нам крупных форм. Зачастую ребята, не обучившись, не понимая, что такое музыка как фундамент, получают в руки простые средства производства композиций. Забивают минимальный бит, накладывают минимальные инструменты, напевают в простой микрофон и выкладывают в интернет. И вроде ты уже музыкант, создавший композицию, а некоторые из песен удивительным образом становятся хитами, хотя там нет ни текста, ни исполнения. Я не хочу быть ретроградом, но я прошел большой путь в музыке и в состоянии оценить, является ли это произведение музыкальным», - сказал он.

Ранее Денис Майданов в эфире НСН заявил, что поднимет в Госдуме вопрос о возвращении системы распределения артистов, как это было во времена СССР.

