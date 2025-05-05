6.05.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная старту производства полнометражного художественного фильма «Айза-17» - история любви, ставшая подвигом.

Кинокомпания "ССБ Кино" приступила к разработке сценария художественного фильма под рабочим названием "АйЗа-17", основанного на реальной истории военного медика Монгуш и её супруга, Омака Дажы. Фильм рассказывает о медсестре из Тывы с позывным «Айза 17» — счастливой жене и матери троих детей. Её жизнь изменилась, когда муж Омак решил поддержать товарищей и ушёл защищать родину на СВО. Айза, узнав о нехватке медработников, тоже отправилась на фронт и устроилась в прифронтовой госпиталь. Там она быстро освоилась и стала ценным специалистом. В день, когда встреча должна была, наконец состояться, Омак погиб во время выполнения боевого задания. После его гибели Айза, оказавшись под артобстрелом, поняла, что теперь ее миссия — спасти как можно больше жизней.



Авторы проекта отмечают, что это история, упомянутая президентом России В.В. Путиным в ходе встречи с участницами СВО, является ярким примером подлинного героизма, самоотверженности и любви к Родине.

В ходе пресс-конференции участники впервые продемонстрируют тизер картины, а также расскажут о том, как и где будут проходить съемки, об актерском составе и многом другом.

Участники пресс-конференции:

Монгуш Айдысмаа Аясовна – главная героиня картины, Военный медик из Тувы, участница СВО;

– главная героиня картины, Военный медик из Тувы, участница СВО; Ляхов Андрей Владимирович – генеральный продюсер фильма «Айза-17»;

– генеральный продюсер фильма «Айза-17»; Калушкин Александр Сергеевич – ведущий продюсер фильма «Айза-17».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



