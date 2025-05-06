«В тылу, на гражданке справятся сами. Я считаю, что с моим опытом я должна быть в зоне СВО, дальше помогать нашим ребятам, также девочкам, которые работают сейчас. Владимир Владимирович Путин просил не возвращаться, мы даже договорились, что больше я туда не поеду, поскольку надо детей поднимать. Возможно, поеду не в зону СВО, а в приграничные зоны. У нас есть разные госпитали, могу там ребят поддерживать», - рассказала она.

Кинокомпания «ССБ Кино» начала разработку фильма под рабочим названием «АйЗа-17». Картина представит историю о медсестре из Тывы с позывным «Айза 17» — жене и матери троих детей. Когда ее муж Омак решает поддержать товарищей и уходит защищать родину на СВО, Айза, узнав о нехватке медработников, устраивается в прифронтовой госпиталь. Как сообщил «Радиоточке НСН» генеральный продюсер проекта Андрей Ляхов, картина может выйти в российский прокат уже 9 мая 2026 года.

