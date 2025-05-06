Героиня фильма «Айза-17» планирует вернуться на СВО вопреки запрету Путина
Айдысмаа Монгуш рассказала НСН, что думает о возвращении в зону СВО или приграничные территории, поскольку понимает, что ее опыт пригодится там.
Военный медик из Тувы и участница СВО Айдысмаа Монгуш, история которой легла в основу сюжета картины «Айза-17», в пресс-центре НСН заявила, что хотела бы вернуться в зону СВО или приграничные территории, чтобы помогать врачам и военным.
«В тылу, на гражданке справятся сами. Я считаю, что с моим опытом я должна быть в зоне СВО, дальше помогать нашим ребятам, также девочкам, которые работают сейчас. Владимир Владимирович Путин просил не возвращаться, мы даже договорились, что больше я туда не поеду, поскольку надо детей поднимать. Возможно, поеду не в зону СВО, а в приграничные зоны. У нас есть разные госпитали, могу там ребят поддерживать», - рассказала она.
Кинокомпания «ССБ Кино» начала разработку фильма под рабочим названием «АйЗа-17». Картина представит историю о медсестре из Тывы с позывным «Айза 17» — жене и матери троих детей. Когда ее муж Омак решает поддержать товарищей и уходит защищать родину на СВО, Айза, узнав о нехватке медработников, устраивается в прифронтовой госпиталь. Как сообщил «Радиоточке НСН» генеральный продюсер проекта Андрей Ляхов, картина может выйти в российский прокат уже 9 мая 2026 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Валерий Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов
- «0-8 не влетим!»: Булыкин и Радимов верят в «достойный» футбол с Бразилией
- Против башкирской школьницы возбудили уголовное дело за нападение на сверстницу
- Кандидат на пост президента Польши Гжегож Браун вытер ноги о флаг ЕС
- Apple перенесет производство iPhone в Индию
- Аллегрова заявила, что ненавидит свой хит «Угонщица»
- Проверки в РФ танкеров вместимостью более 5000 тонн завершат до августа
- Аналитик предупредил, что гонка зарплат в России завершится в ближайшие месяцы
- Маск назвал поселения землян на Марсе гарантом выживания человечества
- Свыше 1600 финансовых пирамид выявили в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru