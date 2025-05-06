Продюсер призвал честно рассказывать о героях СВО в кино
Картина «Айза-17» представит историю множества героев в условиях спецоперации, заявил НСН продюсер проекта Александр Калушкин.
О военных событиях важно снимать честно, при этом подобные картины позволяют исследовать разные человеческие судьбы, заявил в пресс-центре НСН ведущий продюсер фильма «Айза-17» Александр Калушкин.
«У всех разное "правильно", на мой взгляд, надо это делать честно. Когда мы проверяли гипотезу о возможности поискать драматургические повороты, характеры, судьбу исследовать, поехали в Кызыл, познакомились, два дня провели вместе. Мы исследуем разных персонажей внутри фильма, вокруг "Айзы" (Айдысмау Монгуш - прим. НСН) было много сослуживцев с интересными судьбами. К примеру, ее напарник "Петрович" - московский бизнесмен. Много разных судеб вплетены в единую сюжетную линию. Мы будем стараться честно рассказывать судьбы этих людей. Поворотов действительно много, материал благодатный с точки зрения того, насколько интересной была история. Человеческие поступки были такого порядка и такого уровня, что нам всем это в пример. Такой фильм, как "Айза-17" - наследие, которое сейчас надо правильно сформулировать и передать следующим поколениям», - заявил он.
Ранее генеральный продюсер фильма «Айза-17» Андрей Ляхов рассказал «Радиоточке НСН» что создатели проекта впервые услышали по телевидению историю медика из Тывы Айдысмау Монгуш с позывным «Айза 17», которая отправилась на СВО вслед за мужем. Подробности, рассказанные в эфире президентом России Владимиром Путиным, вдохновили продюсеров на создание художественной картины, основанной на реальных событиях.
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