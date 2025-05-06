«Мы не знаем, будут ли зарубежные картины возвращаться на наш рынок, который на текущий момент сильно растет. Зрители стали ходить на отечественные фильмы и рассмотрели, что мы делаем неплохие картины. В этом смысле важно сохранить возможность, чтобы отечественные картины в прокат выходили, как минимум, в приоритетном порядке. Важно, чтобы было квотирование или иная возможность, чтобы с возвращением зарубежных картин мы опять не вернулись к иной пропорции, которая не сильно полезна для граждан России. Зачастую, кинотеатры ставят расписания исходя из того, где видно деньги. Однако не всегда это можно делать. Мне кажется, в части картин, особенно касающихся темы патриотизма, важно, чтобы они имели возможность, например, пролонгированного проката. В этом случае, сделав кино, мы сможем делать следующее, еще более хорошее», - заявил он.

Ранее сообщалось, что с 1 по 15 мая кинотеатры откажутся от теневого проката. К началу мая в афише появится несколько российских фильмов. С 24 апреля в прокате доступна военная драма «Каруза» Ивана Харатьяна, а также драма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Помимо прочего 1 мая в кинотеатрах состоялась премьера фильма «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым, напоминает «Радиоточка НСН».



