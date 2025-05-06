«Наша кинокомпания выбрала для себя такую нишу – снимать фильмы о героях нашего времени, которые живут среди нас. Инициатором и автором идеи надо назвать нашего президента Владимира Путина, потому что, услышав по телевидению, как он принимал участие в передаче, посвященной 8 марта, узнав эту историю, мгновенно по щелчку, по зову сердца появилось желание разыскать героиню и попробовать поговорить с ней о возможности прикоснуться к этой истории. Поиски увенчались успехом, мы сразу договорились», - отметил он.

Фильм под рабочим названием «АйЗа-17» представит трагическую историю, основанную на реальных событиях. Картина расскажет о медсестре из Тывы с позывным «Айза 17» — матери троих детей. Когда ее муж Омак решает поддержать товарищей и уходит защищать родину на СВО, Айза, узнав о нехватке медработников, устраивается в прифронтовой госпиталь. Разработкой проекта занимается кинокомпания «ССБ Кино» , передает «Радиоточка НСН».

