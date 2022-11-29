2.12.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция Александра Шоуа & НЕПАРА на тему: «20 лет группе "НЕПАРА". Что скрывалось за кулисами»?

3 декабря 2022 года в Москве состоится юбилейный концерт Александра Шоуа и группы «Непара».Творчество группы «Непара», созданной как дуэт в 2002 году, получило необычайный отклик в сердцах поклонников за свои проникновенные тексты и неповторимый стиль исполнения. Хиты «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года». В 2020 году группа была перезапущена Александром Шоуа в новом составе, к коллективу присоединилась новая участница Дарья Храмова .

О том, как рождались главные хиты группы «НЕПАРА», как за 20 лет изменился шоу бизнес и, как сегодня звучат новые песни группы, расскажут:

Александр Шоуа;

Дарья Храмовая;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



