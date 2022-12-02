Основатель «Непара»: Цены за концерты группы не изменились
Александр Шоуа также отметил, что группа выступает на корпоративах нечасто и за «немыслимо малые деньги».
Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, как сейчас обстоят дела с работой на корпоративах.
«Я хочу сказать о промоутерах, им бы цены, собственные гонорары немного подрезать, потому что артисты все те же, песни все те же, а цены возросли в два раза. У меня какая цена была десять лет назад, такая до сих пор и существует за мою работу. У меня запросы скромные, поэтому группа еще где-то работает. Мы Новый год проводим на работе за какие-то немыслимо малые деньги. «Непара» никогда не была корпоративным коллективом, мы были ориентированы на зрительский зал, которые могут слушать», - рассказал он.
Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, как в коллективе появилась новая участница Дарья Храмова.
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