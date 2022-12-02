Основатель группы «Непара» рассказал, как нашлась новая вокалистка
Александр Шоуа отметил, что 400 девушек участвовали в кастинге, который состоялся два года назад.
Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, как в коллективе появилась новая участница Дарья Храмова.
«Был кастинг два с половиной года назад. Мы послушали кучу девчонок, все очень достойные, все хорошие, но ни одна не пела на русском языке и по-русски так, чтобы доносить до человека, до внутренностей человеческих. Все, что пелось, по нотам было все идеально, но ощущений я не получил никаких. Потеряв надежды, выслушав двести человек (всего на кастинге было 400 девушек), я вышел в коридор, а там стоит небольшого роста девчонка, в кроссовках, я понимаю, что видел ее в одном из проектов. Она зашла и начала петь, дальше вы все знаете», - рассказал он.
Давать концерты в Москве невероятно сложно из-за искушенной публики, заявил Александр Шоуа ранее в пресс-центре НСН.
3 декабря в Москве состоится юбилейный концерт Александра Шоуа и группы «Непара». Хиты группы «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года».
В 2020 году группа была перезапущена Александром Шоуа в новом составе, к коллективу присоединилась новая участница Дарья Храмова.
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