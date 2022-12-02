Основатель группы «Непара»: в России возможно всё!

Давать концерты в Москве невероятно сложно из-за искушенной публики, заявил композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН.

«Москва – это удивительный город. Если Майкл Джексон сегодня воскреснет, то он соберет только один раз Москву, во второй раз люди не придут. Поэтому у нас в Москве один концерт в десять лет, это очень сложно, зритель искушенный. Здесь вы увидите кого угодно, игроков политической сцены, эстрады, можете поздороваться с любым человеком. В мире это невозможно. Представить себе, что человек, который вчера зашел на пьедестал музыкальной сцены, сегодня здоровается с миллиардером, можно только в России, здесь возможно все, это страна колоссальных возможностей. Москва – это не Россия, это отдельная планета», - поделился он.

Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН раскрыл секрет длительной популярности коллектива.

