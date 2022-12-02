Основатель группы «Непара»: в России возможно всё!
Александр Шоуа назвал Москву отдельной планетой и объяснил, почему так редко дает большие концерты в столице.
Давать концерты в Москве невероятно сложно из-за искушенной публики, заявил композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН.
«Москва – это удивительный город. Если Майкл Джексон сегодня воскреснет, то он соберет только один раз Москву, во второй раз люди не придут. Поэтому у нас в Москве один концерт в десять лет, это очень сложно, зритель искушенный. Здесь вы увидите кого угодно, игроков политической сцены, эстрады, можете поздороваться с любым человеком. В мире это невозможно. Представить себе, что человек, который вчера зашел на пьедестал музыкальной сцены, сегодня здоровается с миллиардером, можно только в России, здесь возможно все, это страна колоссальных возможностей. Москва – это не Россия, это отдельная планета», - поделился он.
Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН раскрыл секрет длительной популярности коллектива.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Новак назвал театром абсурда запрос Польши на поставку нефти из России
- Российские войска уничтожили более 500 самолётов и вертолётов ВСУ
- Медведев заявил, что Россия и Куба должны помогать друг другу
- Адвокат рассказал, где будут учиться дети Сноудена
- Синоптик предупредил о сильном смоге в Москве в выходные
- Российские войска сорвали украинскую атаку на Краснолиманском направлении
- Телеграм: Потери Урсулы и находки Кудрина
- Песков оценил танцы под «Катюшу» на Чемпионате мира в Катаре
- Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты «Мир»
- Песков: Россия готова поспособствовать переговорам лидеров Турции и Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru