«Отвратительно!»: Основатель «Непара» возмущен трендами шоу-бизнеса в России

В России достойным музыкантам приходится конкурировать с теми, кто пишет песни «на коленке», заявил композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН.

«Отвратительно! Сегодня те люди, которые достойны слушателя, должны бороться с теми, кто ничего в этом не понимает. Не знаю, в чем смысл и загвоздка. Все это рано или поздно приходит к нулю. Я отдал музыке 44 года, для меня непонятно, как можно в «туалете» написать песню и завтра стать знаменитым, написать трек на коленках и поехать на гастроли. Значит, страна в таком состоянии», - отметил он.

Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, как в коллективе появилась новая участница Дарья Храмова.

