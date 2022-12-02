«Отвратительно!»: Основатель «Непара» возмущен трендами шоу-бизнеса в России
По его словам, достойные музыканты сегодня вынуждены конкурировать с теми, кто в этом ничего не понимает.
В России достойным музыкантам приходится конкурировать с теми, кто пишет песни «на коленке», заявил композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН.
«Отвратительно! Сегодня те люди, которые достойны слушателя, должны бороться с теми, кто ничего в этом не понимает. Не знаю, в чем смысл и загвоздка. Все это рано или поздно приходит к нулю. Я отдал музыке 44 года, для меня непонятно, как можно в «туалете» написать песню и завтра стать знаменитым, написать трек на коленках и поехать на гастроли. Значит, страна в таком состоянии», - отметил он.
Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, как в коллективе появилась новая участница Дарья Храмова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru