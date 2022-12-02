Группа «Непара» объяснила схожесть обложки альбома со стилем Земфиры

Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал о новом альбоме и признался, что не заметил сходства обложки с альбомом Земфиры.

«Черная обложка и белая надпись говорит о том, что не хотелось придаваться какому-то маскараду, здесь дело о лаконичности, конкретная твердость внутри человека. Земфира великолепный артист, она была. Я не обратил внимания на схожесть обложек, это подчеркивает определенный период в моей жизни и в жизни Даши», - отметил он.

Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН раскрыл секрет длительной популярности коллектива.

