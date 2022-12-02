Группа «Непара» объяснила схожесть обложки альбома со стилем Земфиры
Александр Шоуа объяснил черный и белые цвета в дизайне особенным периодом своей жизни.
Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал о новом альбоме и признался, что не заметил сходства обложки с альбомом Земфиры.
«Черная обложка и белая надпись говорит о том, что не хотелось придаваться какому-то маскараду, здесь дело о лаконичности, конкретная твердость внутри человека. Земфира великолепный артист, она была. Я не обратил внимания на схожесть обложек, это подчеркивает определенный период в моей жизни и в жизни Даши», - отметил он.
Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН раскрыл секрет длительной популярности коллектива.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 721 / сут.
Умерли
392 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 684 / сут.
- Российские войска сорвали украинскую атаку на Краснолиманском направлении
- Песков оценил танцы под «Катюшу» на Чемпионате мира в Катаре
- Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты «Мир»
- Песков: Россия готова поспособствовать переговорам лидеров Турции и Сирии
- Экономист рассказал, сколько будет стоит доллар и евро к Новому году
- Власти Каховки объявили об эвакуации маломобильных жителей
- В школьных учебниках появится раздел про СВО
- Песков не стал комментировать возможный потолок цен на российскую нефть
- Сноуден принял присягу и получил российский паспорт
- В Кремле назвали невозможными условия Байдена для переговоров с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru