Основатель группы «Непара» раскрыл секрет популярности коллектива

Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН раскрыл секрет длительной популярности коллектива.

«В момент создания группы мы были ретроградами в некотором смысле, мы были приверженцами классического стиля, классического звучания. Первый альбом вообще был записан на магнитофон. Конечно, было звучание даже для 2003 года немножко староватым, веяло старым шкафом. Но если это было плохо, почему это до сих пор продается? Вот в этом и секрет. Мы знали, что мы делаем, куда идем, мы понимали схему и систему существования музыки на этом свете»,- рассказал он.

3 декабря в Москве состоится юбилейный концерт Александра Шоуа и группы «Непара». Хиты группы «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года».

В 2020 году группа была перезапущена Александром Шоуа в новом составе, к коллективу присоединилась новая участница Дарья Храмова.

