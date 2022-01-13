20.01.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «15-летие группы ЙОРШ - презентация нового альбома «Уже не тот»



21 января на всех цифровых платформах состоится выход нового альбома панк-группы ЙОРШ «Уже не тот» в честь 15-летия группы. Новый альбом включает в себя 15 песен, многие из которых были записаны с друзьями ЙОРШа — группами «Операция Пластилин», НАИВ, «Бригадный Подряд», «План Ломоносова», ДМЦ и другими. В ходе пресс-конференции, в преддверии выхода нового альбома, музыканты презентуют свою пластинку, а так же расскажут о том, как планируют отметить 15-летие.

Участники пресс-конференции:

Дмитрий «Сокол» Соколов

Александр «Исай» Исаев

Андрей «Rusty James» Букало

Николай «Башка» Гуляев

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



