«Ждем НАШЕСТВИЯ!»: Группа ЙОРШ рассчитывает на фестивали в 2022 году

Музыканты группы «Йорш» пожаловались Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фестиваль «Нашествие» отменялся все разы, что их приглашали выступить на нем.



«Мы ждем фестивалей! Хотим на фестивали, на любой, ребята, зовите, у нас есть концертный директор, пишите ему! Дай Бог, желаем "Нашествию" состояться, и наконец-то бы мы там выступили, потому что нас три раза приглашали и все три раза что-то... У нас уже прям легенда есть, что если нас приглашают в очередной раз, то "Нашествие" не состоится. Мы очень надеемся, что состоится», - пожелали музыканты.

Ранее участники панк-группы «Йорш» рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что песня «Сид и Нэнси» оказалась единственным фитом сразу с двумя исполнителями.

