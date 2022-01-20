«Ждем НАШЕСТВИЯ!»: Группа ЙОРШ рассчитывает на фестивали в 2022 году
20 января 202214:59
Любовь Дурынина
Панк-рокеры «ЙОРШ» надеются выступить на фестивале «Нашествие» в наступившем 2022 году.
Музыканты группы «Йорш» пожаловались Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фестиваль «Нашествие» отменялся все разы, что их приглашали выступить на нем.
«Мы ждем фестивалей! Хотим на фестивали, на любой, ребята, зовите, у нас есть концертный директор, пишите ему! Дай Бог, желаем "Нашествию" состояться, и наконец-то бы мы там выступили, потому что нас три раза приглашали и все три раза что-то... У нас уже прям легенда есть, что если нас приглашают в очередной раз, то "Нашествие" не состоится. Мы очень надеемся, что состоится», - пожелали музыканты.
Ранее участники панк-группы «Йорш» рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что песня «Сид и Нэнси» оказалась единственным фитом сразу с двумя исполнителями.
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20 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru