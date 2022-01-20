«Тройничок удался!»: Группа ЙОРШ похвасталась тройными фитом в песне «Сид и Нэнси»
20 января 202214:42
Любовь Дурынина
В записи песни участвовали группы ДМЦ и SELLOUT, это единственный тройной фит в новом альбоме, рассказали музыканты «ЙОРШ».
Песня «Сид и Нэнси» оказалась единственным фитом сразу с двумя исполнителями, рассказали участники панк-группы «Йорш» Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«По поводу песни "Сид и Нэнси": там получилась очень интересная история, это единственный тройной фит, "тройничок". Песня повествует о любви двух неформалов, которая в конечном итоге превратилась в такую бытовую историю. Один куплет поем мы, второй куплет поет группа SELLOUT женским вокалом от лица девушки, а третий - группа "Дороги Меняют Цвет", подводя некоторую историю, что из этого получилось. В целом, получился некий рассказ, песня читается как рассказ и абсолютно отличается от того, что было первоначально. "Тройничок" удался», - с юмором объяснили музыканты концепцию перезаписанного трека.
Ранее музыканты рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что панк-группа «Йорш» готова к новому этапу в своей жизни и намерена выпускать что-то «совершенно новое».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru