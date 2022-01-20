Группа «ЙОРШ» объяснила, почему совместный трек с «Ногу Свело!» не вышел на альбоме
Работа с Максом Покровским вышла крутой и необычной, но не укладывалась в концепцию альбома, рассказали музыканты «ЙОРШ».
Совместная запись с фронтменом «Ногу Свело!» Максом Покровским получилась качественной и необычной, однако она не соответствовала цели нового альбома, поэтому ее выпустили отдельным релизом, рассказали участники панк-группы «Йорш» Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Часть этой песни была перезаписана непосредственно с командой Макса Покровского. И когда мы услышали еще "сырую" запись, мы все единогласно поняли, что это не наша тематика. Мы можем поприкалываться, шансон какой-то записать, но тут совсем точно не наш формат и не в нашем альбоме. Смысл перезаписывания всего этого альбома – это, во-первых, порадовать нашу старую аудиторию, а во вторых, чтобы новые люди услышали, как могут звучать песни. Современный 15-летний подросток, услышав песню "По кругу", записанную криво, на гаражной студии, не будет это слушать, потому что сейчас другие стандарты. Мы хотели записать песни в новом, хорошем, жирном звуке. И песня с Максимом Покровским сделана была настолько непохоже на всю концепцию, что мы просто решили ее вынести отдельно. Песня получилась очень крутой, мы по-новому открыли собственную композицию. Мы удивились, когда Максим написал, что хочет эту песню выбрать, потому что даже некоторые протестные коллективы далеко не всегда готовы петь о политике, открещиваются. А Макс такой: "Нет, я хочу правду-матку рубить". И это было очень круто. Он очень сильно врубился в процесс, присылал прямо несколько демок, вариантов, дописывал какие-то инструменты, и получилась песня, которую можно назвать совместной полноценной работой, и она действительно очень сильно не похожа на наш альбом, поэтому решили сделать ее синглом», - пояснили рок-музыканты.
Для создания треков к 15-летию коллектива панк-группа «Йорш» позвали как друзей, так и тех музыкантов, которые во многом повлияли на группу. Об этом сами панки рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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