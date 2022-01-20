Альбом «ЙОРШ уже не тот» стал заключительным для группы

Москва установила антирекорд суточного прироста коронавируса Население столицы за 10 лет выросло на 1,5 млн человек Оборот предприятий торговли и услуг Москвы в 2021 году вырос на 39% Пассажиры не пострадали после столкновения автобуса Мострансавто с другим автобусом Температура воздуха в Москве опустится ниже нормы 25 января