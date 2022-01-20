Альбом «ЙОРШ уже не тот» стал заключительным для группы
После выпуска альбома группа планирует заниматься новыми проектами, заявили музыканты «Йорш».
Панк-группа «Йорш» готова к новому этапу в своей жизни и намерена выпускать что-то «совершенно новое», рассказали музыканты Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«На самом деле, скорее всего, выпуск альбома "ЙОРШ уже не тот" станет заключительным этапом группы, того, что было раньше. После этого альбома будет что-то совершенно новое. Это будет "ЙОРШ", безусловно, но будет что-то новое, интересное и другое. В целом, это философская такая штука, надо некую страницу перевернуть, причем даже двух периодов нашей жизни. Были вот нулевые годы, когда были первые четыре альбома, потом был рост последних лет с альбомом "Оковы мира". Альбом "Нет пути назад" платиновый статус недавно получил. То есть два этапа очень монументальных нашей жизни прошли, мы хотим эту страницу закрыть и дальше двигаться в мейнстримы-стадионы», - рассказали рокеры.
Ранее участники панк-группы «Йорш» рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что совместная запись с фронтменом «Ногу Свело!» Максом Покровским получилась качественной и необычной, однако она не соответствовала цели нового альбома, поэтому ее выпустили отдельным релизом.
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