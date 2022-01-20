«Уважаемый Чача!»: Группа ЙОРШ о выборе музыкантов для совместных треков

Для создания треков к 15-летию коллектива панк-группа «Йорш» позвали как друзей, так и тех музыкантов, которые во многом повлияли на группу. Об этом сами панки рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Отбор был очень строгий, мы, на самом деле, набрали сто коллективов, выбрали лучших из лучших и тех, кто нам денег заплатил. По 15 миллионов за каждый трек. Кинули клич среди дружественных коллективов, мол, хотите? Все люди занятые, у кого-то туры, гастроли, кто-то своим альбомом занимается, и вот остались те безработные бездельники, которым делать нечего было», - пошутили музыканты.

Они отметили, что в записанном альбоме оказалось несколько музыкальных пластов, которые формировались по разным принципам.



«При выборе фитов мы следовали нескольким алгоритмам. Во-первых, были коллективы, которые исторически повлияли на нас как на группу и на людей. Мы после института ходили, кричали песни группы "НАИВ". Мы позвали те коллективы, которые на нас оказали влияние, написали письма: "Уважаемый Чача, ты на нас оказал огромное влияние, нам было бы очень приятно, если бы ты принял участие в этом альбоме". Таких групп было несколько, кому-то песня не подошла, кто-то занят был своими каким-то [проектами], но сформировался определенный пул коллективов. Потом были просто дружественные коллективы, с которыми мы вместе росли, много проехали дорог, наши друзья "Операция пластилин", "Дороги Меняют Цвет". И было несколько коллективов молодых, которые высказывались в духе, что мы оказали на них, уже будучи рок-группой, какое-то влияние, в частности, группа "NEVERLOVE" тоже с нами записала трек», - объяснили панки.

Современная панк-культура стала ближе «простому человеку», а в текстах панк-рока стало больше хорошей поэзии, рассказали музыканты группы «Йорш» Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

