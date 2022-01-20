Группа «ЙОРШ»: в панк-роке стало больше поэтов

В панк-роке стало больше хорошей поэзии, а среди поклонников этого жанра теперь встречаются бизнесмены и интеллигенция, рассказали музыканты.

Современная панк-культура стала ближе «простому человеку», а в текстах панк-рока стало больше хорошей поэзии, рассказали музыканты группы «Йорш» Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Современная панк-культура больше нацелена на какой-то осознанный протест, на саморазвитие, нет уже таких вещей, как "бухать, валяться, домой не появляться". Они, конечно, бывают, они никуда не денутся, потому что это все-таки угарно, но тем не менее, в панк-роке, во-первых, гораздо больше поэтов интересных стало, во-вторых, темы стали ближе к простому человеку. Это "панк-рок с человеческим лицом". Сейчас панк - это не музыка, которая шокирует обывателей, а, наоборот, пытается показать, что есть другая сторона реальности, и, в принципе, сейчас многие представители среднего класса, даже какие-то бизнесмены, интеллигенция слушают эту музыку, хотя это продвигалось как маргинализированный подростковый протест» - рассказали музыканты.

Ранее в эфире НСН лидер и вокалист группы «Йорш» Дмитрий Соколов одобрил идею ввода учебников по финансовой грамотности в школах.

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ФОТО: Пресс-служба группы ЙОРШ
ТЕГИ:поэзияРок-музыка
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