24.03.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «140 миллионов за час: Будут ли регулировать блогосферу?»

В СМИ за короткое время произошло сразу несколько громких скандалов из-за обвинений известных блогеров в неуплате налогов. Первыми эту волну запустили обвинения налоговиков в адрес Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек) – их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей.

Известно, что это одни из самых громких, но не единственных за последнее время случаев проверки по налогам на российском блогерском рынке. С 2022 года Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет лидеров мнений и сотрудничающие с ними агентства. Виталий Бородин считает, что СК следует проверить законность работы Анастасии Ивлеевой и Карины Кросс. В России также планируют создать единый реестр проверенных психологов, которые смогут предоставлять услуги после подтверждения квалификации. Этот пункт должен войти в итоговую версию законопроекта "О психологической помощи", который рассчитывают внести в Госдуму до конца весенней сессии,

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Сколько зарабатывает среднестатистический блогер-миллионник?

Какие суммы в блогерском сегменте недополучает государство?

Какие российские законы необходимо знать блогерам?

Как блогеру избежать штрафов и уголовной ответственности?

Почему блогерам запрещают выходить в интернет?

Планируется ли регулировать блогосферу на государственном уровне?

Участники пресс-конференции:

Артем Кирьянов - Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, Председатель Российского союза налогоплательщиков;

- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, Председатель Российского союза налогоплательщиков; Андрей Ковалев - Председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган;

- Председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган; Ольга Берек - Президент Национальной ассоциации блогеров России.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



